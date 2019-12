Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall auf der Schifferstadter Straße(63/1612)

Speyer (ots)

16.12.2019, 20:28 Uhr

Zwei Leichtverletzte, ein Sachschaden von ca. 14.000 EUR und eine ca. 2-stündige Straßensperrung der L454/Schifferstadter Straße auf Höhe der Brücke über die B9 waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 20:28 Uhr ereignete. Ein 80-jähriger Peugeot 206-Fahrer, der die Schifferstadter Straße aus Richtung Speyer befuhr, übersah beim Abbiegen nach links in Richtung Auffahrt zur B9 einen aus Richtung Schifferstadt kommenden 18-jährigen Ford Mondeo-Fahrer. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge drehte sich der Mondeo und kollidierte mit der Leitplanke. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die jeweiligen Fahrer klagten über Schmerzen im Brustbereich und kamen zur Untersuchung in umliegend Krankenhäuser. Die L454 war für die Unfallaufnahme bzw. die anschließende Straßenreinigung für ca. 2 Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

