Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Jackenraub, Täter ermittelt (56/1612)

Speyer (ots)

16.12.2019, 17:00 Uhr

Am Montagabend kam es in der Karlsgasse zum Raub von zwei Wellensteyn-Jacken im Wert von jeweils 260EUR und 10EUR-Bargeld. Die beiden Täter trafen dort auf drei Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren und forderten unter Androhung von Schlägen zur Herausgabe der beiden Jacken. Einem der Opfer wurde zudem Bargeld in Höhe von 10EUR abgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Recherchen konnten die beiden Täter, ein 18- und ein 19-jähriger aus Speyer ermittelt werden. Gegen diese wurden Strafverfahren eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich dauern derzeit noch an.

