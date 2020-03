Polizeidirektion Hannover

POL-H: Personelle Veränderungen in der Polizeidirektion Hannover; Leitungswechsel in den Polizeikommissariaten Ricklingen und Seelze

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Nach über 42 Dienstjahren in unterschiedlichsten Führungsfunktionen tritt der bisherige Leiter des Polizeikommissariats Ricklingen, Erster Polizeihauptkommissar Hans Müller, mit Ablauf des Monats in den Ruhestand. Die Dienststelle in Ricklingen leitete er seit dem 1. April 2016.

Sein Nachfolger wird der bisherige Leiter des PK Seelze, Erster Kriminalhauptkommissar (EKHK) Dennis Schmidt, der ab dem 1. April das Amtsgeschäft in Ricklingen übernimmt.

EKHK Dennis Schmidt - ebenfalls seit über 30 Jahren Polizeibeamter - kann auf zahlreiche Verwendungen bei der Polizeidirektion Hannover zurückblicken: u.a. war er Rauschgiftermittler, Dienstabteilungsleiter im Einsatz- und Streifendienst, Leitender Beamter vom Dienst im Dezernat für Einsatz und Verkehr sowie Vorsitzender des Personalrates der Polizeidirektion Hannover. Bevor EKHK Schmidt 2017 in das Amt als neuer Leiter des PK Seelze eingeführt wurde, war er drei Jahre Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Hannover-Stöcken und hierbei gleichzeitig stellvertretender Hundertschaftsführer einer Einzeldiensthundertschaft.

Da die Nachfolge von EKHK Dennis Schmidt frühzeitig geregelt wurde, übernimmt Polizeihauptkommissar (PHK) Ralf Hantke ab dem 1. April 2020 sein neues Amt als Leiter des PK Seelze.

PHK Hantke ist bereits seit neun Jahren in dieser Dienststelle tätig: neben kurzfristigen Verwendungen als Sachbearbeiter im Kriminal- und Ermittlungsdienst, leitete er seit August 2009 den dortigen Einsatz- und Streifendienst. Zuvor war Hantke als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im PK Springe sowie jeweils als Dienstabteilungsleiter im PK Wunstorf und in der Polizeiinspektion Garbsen tätig.

Der neue PK-Leiter wird zukünftig nicht nur für fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig sein, sondern auch für die Sicherheit von rund 36.000 Menschen des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Seelze und allen Ortsteilen. Das PK Seelze gehört organisatorisch zur Polizeiinspektion Garbsen.

BU: Erster Kriminalhauptkommissar Dennis Schmidt (rechts) übergibt den "Dienststellenschlüssel" symbolisch an Polizeihauptkommissar Ralf Hantke.

