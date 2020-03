Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vekehrsunfall fordert zwei Schwerletzte

Stemwede-Oppenwehe (ots)

Am 14.03.2020, 12:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung "Zur Bockwindmühle/Fliederweg ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Ford Ka den Fliederweg und wollte nach links auf die Straße "Zur Bockwindmühle" abbiegen. Dabei mißachtete er die Vorfahrt eines eines von links kommenden BMW, der von einer 23-jährigen Fahrzeugführerin gelenkt wurde. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Beide aus Stemwede stammende Fahrer zogen sich schwere Verletzungen und wurden mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden in Höhe vonm mindestens 12.000 Euro.

