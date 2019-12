Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in Wäscherei - Eine Person leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Mittwochabend (11.12., 17.15 Uhr) wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in einer Wäscherei an der Holunderstraße gemeldet.

Der eingetroffene Löschzug übernahm umgehend die Brandsicherung. Ersten Erkenntnissen nach war ein technischer Defekt eines Gerätes ursächlich für den Brand. Der entstandene Schwelbrand konnte schnell kontrolliert werden und das Gebäude wurde anschließend durchlüftet.

Eine Person zog sich bei dem Brand leichte Verletzungen zu und wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst versorgt.

