Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit Fußgänger in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Mittwochnachmittag (11.12., 16.54 Uhr) ereignete sich im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße/ Hohenzollernstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Ein 33-jähriger Gütersloher befuhr mit seinem BMW die Hohenzollernstraße und musste verkehrsbedingt an der Ampel halten. Als diese grün zeigte, fuhr er an, ließ den Gegenverkehr passieren und bog links in die Bismarckstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Fußgänger aus Gütersloh, der die Fußgängerampel an der Bismarckstraße in Richtung Nordring überqueren wollte.

Durch den Aufprall wurde der Fußgänger schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der 33-jährige blieb unverletzt und konnte seinen noch fahrbereiten BMW von Unfallstelle bewegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße gesperrt.

