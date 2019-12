Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorraddiebstahl - Die Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Donnerstagnacht (12.12., 02.30 - 03.15 Uhr) kam es in der Straße Landholz in Wiedenbrück zu einem Motorraddiebstahl.

Zunächst wurde die Polizei gegen 03.15 Uhr durch aufmerksame Zeugen über drei verdächtige Personen mit einem Motorrad am Kleeweg in St. Vit informiert. Beim dem Versuch einer Streifenwagenbesatzung die Personen zu kontrollieren, fuhr einer der Männer mit dem Motorrad davon. Nach kurzer Fahrt stürzte der Motorradfahrer und flüchtete daraufhin zu Fuß.

Die Ermittlungen wurden daraufhin eingeleitet. Durch ein Abschleppunternehmen wurde das Motorrad sichergestellt und abtransportiert.

Ersten Erkenntnissen nach, wurde das Motorrad zuvor am Landholz entwendet. Der Halter, ein 35-jähriger Wiedenbrücker, teilte den ermittelnden Beamten mit, dass er noch gegen 02.30 Uhr wach war und alles in Ordnung war.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum, auf der Straße Landholz oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

