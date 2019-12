Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Raubüberfall auf Discounter

Polizei nimmt 23-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Schermbeck (ots)

Am Montagabend gegen 19.00 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann eine Discounterfiliale an der Weseler Straße in Schermbeck. Unter Vorhalt einer Schusswaffe soll er einen Angestellten an der Kasse aufgefordert haben, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit dem Bargeld in Richtung Hallenbad / Maasenstraße.

Polizeibeamten gelang es aufgrund eines Zeugenhinweises einen 23-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Er wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des schweren Raubes dem Haftrichter am Amtsgericht Dinslaken vorgeführt.

