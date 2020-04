Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto aufgebrochen; Aurich - Kind angefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto aufgebrochen

Unbekannte haben am späten Montagabend in Aurich einen Peugeot Rifter aufgebrochen. Auf einem Parkplatz in der Straße Achtert Dickfehl wurde die Heckscheibe des Autos eingeworfen und aus dem Kofferraum eine Geldkassette gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 20.30 Uhr und 0 Uhr. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kind angefahren

Ein Kind ist am Dienstag in Aurich von einem Auto angefahren worden. Ein 40 Jahre alter Toyota-Fahrer war gegen 17.30 Uhr auf dem Pappelweg unterwegs, als ein vier Jahre altes Mädchen die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell