Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Raub auf Tankstelle; Pewsum - Auffahrunfall

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Raub auf Tankstelle

Zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle ist es am Montagabend in Norden gekommen. Zwei Personen betraten gegen Mitternacht eine Tankstelle an der Norddeicher Straße und forderten unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Sie griffen in die Kasse und flüchteten mit einer dreistelligen Summe. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Pewsum - Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall hat sich am Montag auf der Manningastraße in Pewsum ereignet. Ein 58 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war gegen 16.15 Uhr in Richtung Ortskern unterwegs, als sie vermutlich aufgrund eines Tieres stark abbremste. Ein nachfolgender 21-jähriger VW-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die Peugeot-Fahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

