POL-AUR: Aurich - Radfahrer leicht verletzt; Südbrookmerland - Unfallflucht auf Parkplatz

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Am Südeweg in Aurich, Sandhorst, ist am Montag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein VW-Fahrer wollte gegen kurz nach 17 Uhr von einer Auffahrt auf den Südeweg fahren. Dabei übersah er offenbar den 20 Jahre alten Radfahrer, der dort auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Südbrookmerland - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht ist es am Montag in Südbrookmerland an der Gewerbestraße gekommen. Auf einem Parkplatz stieß ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen 13 Uhr und 15 Uhr gegen einen dort geparkten blauen BMW 1er. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

