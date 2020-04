Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizeistreife in Erholungsgebieten

Bild-Infos

Download

Aurich/Wittmund (ots)

Polizeistreife in Erholungsgebieten

Beamte der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund sind in den Landkreisen Aurich und Wittmund verstärkt auch in Erholungsgebieten unterwegs. Mit dem Fahrrad und zu Fuß kontrollieren die Polizeibeamten die hiesigen Erholungsgebiete derzeit besonders im Hinblick auf Vandalismus oder Vermüllung. In Forlitz-Blaukirchen in der Gemeinde Südbrookmerland etwa war es in der vergangenen Woche zu Sachbeschädigungen und Farbschmierereien gekommen. Im Rahmen der Kontrolltätigkeiten überprüfen die eingesetzten Fahrrad- und Fußstreifen auch die Einhaltung der geltenden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Verstöße werden entsprechend geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell