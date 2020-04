Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Meldungen der Polizeidienststellen im Landkreis Aurich und Wittmund

Aurich/Wittmund/Norden (ots)

Aurich/Sandhorst - LKW und Maschinen stark beschädigt In der Nacht zum 19. April drangen bislang Unbekannte die Räumlichkeiten einer Werkhalle an der Dornumer Straße ein. Der bzw. die bislang unbekannten Täter beschädigten dort abgestellte LKW und Maschinen. Außerdem wurden aus einem LKW diverse Werkzeuge gestohlen. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Einbruchdiebstahls nimmt die Polizei in Aurich unter 04941/606-215 entgegen.

Südbrookmerland/Münkeboe - In Scheune eingestiegen Im Tatzeitraum vom 10. bis 19. April stiegen bislang Unbekannte in eine Scheune in der Mühlenstraße im Münkeboe ein. Die Einbrecher entwendeten zahlreiches Diebesgut aus dem Gebäude. Gestohlen wurden u.a. zwei E-Bikes, ein Außenborder, elektrische Arbeitsgeräte, 400 Watt Lampen, sowie eine Angelausrüstung. Möglicherweise wurde der Abtransport der dort gelagerten Gegenstände beobachtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter 04941/606-215 entgegen.

Aurich - 21-jähriger flüchtet unter Drogeneinfluss

In der Nacht zu heute, wurde eine Streifenwagenbesatzung, gegen kurz vor 01.00 Uhr, auf einen 21-jährigen Rollerfahrer aufmerksam, der den Fischteichweg ohne Versicherungskennzeichen am Fahrzeug befuhr. Der Fahrer sollte angehalten und kontrolliert werden. Daraufhin flüchtete er. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und der 21-Jährige entzog sich erneut einer Kontrolle. Die Beamten setzten die Verfolgung fort und der Flüchtige kam mit seinem fahrbaren Untersatz zu Fall. Daraufhin setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Im Rahmen einer Fahndung gelang es den jungen Mann zu stellen. Hierbei stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und unter Drogeneinfluss stand. Es folgten eine Blutentnahme im Auricher Krankenhaus und eine Strafanzeige.

Krummhörn/Pewsum - Fußbälle zurückgelassen In der Nacht zu Sonntag, den 19. April, wurde in einen Schuppen auf dem Sportplatz des TUS Pewsum eingebrochen. Die Täter beschädigten die Glasscheibe einer Tür und holten anschließend einige Fußbälle aus dem Raum. Die Bälle ließen die Täter auf einem angrenzenden Fußballplatz zurück. Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

Neuharlingersiel - Unfallflucht Im Zeitraum vom 31. März bis zum 17. April wurde auf einem Parkplatz des NLWKN an der Cliener Straat ein Skoda Fabia, hinten links am Kotflügel, beschädigt. Der Verursacher/in entfernte sich von der Unfallfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden und den Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht werden an Polizei in Wittmund unter 04462/911-115 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell