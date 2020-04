Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel/Ostbense - Intensive Absuche verlief ergebnislos

Landkreis Wittmund (ots)

Am Sonntagabend meldete sich, gegen 20.40 Uhr, ein 64-jähriger Spaziergänger aus dem Landkreis Aurich bei der Polizei und teilte mit, dass er frische Schuhspuren im Wattenmeer in Ostbense am Deich entdeckt habe, die lediglich in Richtung Wasser führten. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich möglicherweise eine Person im auflaufenden Wasser aufhalten könnte, wurden umgehend Suchmaßnahmen verschiedener Einsatzkräfte, der Feuerwehr, der DGzRS, der Wasserschutzpolizei, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers durchgeführt. Die intensive Absuche verlief negativ. Eine Vermisstenmeldung liegt der Polizei bislang nicht vor. Personen, die zur Aufklärung der Hintergründe bezüglich der festgestellten Spuren beitragen können, mögen sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 melden.

