Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher wird vom Opfer überrascht

Minden (ots)

In der Nacht zu Montag drang ein bisher Unbekannter in ein Bürogebäude am Simeonsplatz ein. Der in einem Nebenraum schlafende Geschädigte wurde durch Geräusche geweckt. Daraufhin vertrieb er den überraschten Täter. Die bereits zum Abtransport zurechtgelegte Beute sowie ein Brecheisen ließ der Einbrecher zurück.

Der Büroinhaber nächtigte in einem Schlafzimmer, welches sich neben dem Büro befindet. Gegen zwei Uhr wurde er von verdächtigen Geräuschen geweckt. Als er Nachschau hielt, stieß er auf den Einbrecher. Der 23-Jährige schrie den Ganoven lauthals an, sodass dieser die Flucht aus dem Gebäude in Richtung Bastau ergriff.

Der Einbrecher wurde auf rund 170 bis 175 Zentimeter geschätzt und mit einem kräftigen Erscheinungsbild beschrieben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer grauen Jogginghose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle.

Hinweise an die Polizei Bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

