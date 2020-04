Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund vom 17.04./ 18.04.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Körperverletzung Am Freitagabend, den 17.04.2020, gegen 21.45 h, wurden der Polizei Streitigkeiten im Wollgrasweg in Aurich mitgeteilt. Vor Ort gab eine 19 Jahre alte Auricherin an, dass sie mit ihrem PKW den Wollgrasweg entlanggefahren sei. Am Fahrbahnrand habe ein 55 Jahre alter Anwohner gestaanden und sich über die angeblich zu schnelle Fahrweise beschwert. Daraus sei ein Streit entstanden. Die 51 Jahre alte Ehefrau des Anwohners sei dazu gekommen und habe der PKW-Fahrerin mit der Hand gegen den Kehlkopf geschlagen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet

Versuchter Einbruchdiebstahl Am Samstagmorgen, gegen 03.46 h, bemerkte ein 59 Jahre alter Bewohner eines Wohnhauses im Arbeiterweg in Aurich Geräusche an seiner Nebeneingangstür. Als er an der Tür nachschaute, flüchteten zwei junge Männer auf Fahrrädern. Der Bewohner nahm die Verfolgung auf, verlor die beiden Flüchtigen allerdings im Bereich der Straße Beeholt aus den Augen. Eine Fahndung durch mehrere Streifenwagen blieb erfolglos. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941/ 6060 zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr Am Freitagabend, gegen 21.20 h, fuhr sich eine 49 Jahre alte Frau aus Großefehn mit ihrem PKW und Anhänger auf einer Grundstücksauffahrt in der Kanalstraße Süd in Ostgroßefehn fest. Die Bewohner des Hauses boten der Fahrerin ihre Hilfe an. Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch. Durch die hinzugerufene Polizei wurde bei der Frau eine Atemalkoholkonzentration von 1,41 Promille festgestellt. Der Frau wurde in der UEK eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsgeschehen

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Handfeste Auseinandersetzung Am Freitagnachmittag gegen 14:20 Uhr kam es in der Straße Müntjedorf in Großheide zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Mann und einem 86-jährigen Mann. Beide Männer stammen aus Großheide. Der Hintergrund des Streites dürfte wohl gewesen sein, dass sich die Hunde des jüngeren Mannes auf dem Grundstück des älteren Mannes aufhielten. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auto aufgebrochen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Kirchstraße in Norden ein VW Golf von unbekannten Tätern aufgebrochen. Aufgrund der vorhandenen Spurenlage muss davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug entwendet werden sollte. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931/9210 zu melden. Tabakdiebe Am Freitagvormittag gegen 10:25 Uhr versuchte ein 56-jähriger Mann aus Norden aus einem Norder Supermarkt Tabak zu stehlen. Als der Mann von Mitarbeitern des Marktes entdeckt und angesprochen wurde, warf er seine Beute weg. Ein anderer, bislang unbekannter Mann, nahm den Tabak dann an sich und floh. Der 56-jährige Mann wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Gegen den bislang unbekannten Mann wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen Auto ohne Versicherung Am späten Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte in Norden im Ekeler Weg einen PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine Versicherung bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Sowohl gegen die 28-jährige Autofahrerin aus Südbrookmerland als auch gegen den 30-jährigen Fahrzeughalter aus Hesel wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Autofahrer unter Drogeneinfluss Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr stoppte die Polizei im Adeweg in Osteel einen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Mann aus Leezdorf unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Zulassung Am Freitagabend gegen 20:40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in Upgant-Schott einen Traktor mit Anhänger. Es stellte sich heraus, dass der 62-jährige Traktorfahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Zudem war das Gespann für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Sonstiges Uneinsichtiger Ruhestörer Am späten Freitagabend wurde die Norder Polizei zu einer Ruhestörung in die Rheinstraße in Norden gerufen. Dort wurde festgestellt, dass der 34-jährige Bewohner einer dortigen Wohnung für eine unverhältnismäßig laute Lärmbelästigung sorgte. Da eine erste Ermahnung des Mannes nur kurzfristig half, wurde bei einem zweiten Polizeieinsatz die Musikanlage sichergestellt. Der uneinsichtige Mann muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:30 Uhr kam ein 29-jähriger Mann in Esens alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug und an der Hecke entstand Sachschaden. Zeugen haben den Unfallhergang beobachten können. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort ein verlorenes Kennzeichen und weitere Spuren sichern. Der Unfallflüchtige Esenser konnte dadurch ermittelt werden. Auch wenn sich der Unfallverursacher einige Stunden später bei der Polizei meldete, muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Kriminalitätsgeschehen / Sonstiges /

