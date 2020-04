Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstähle aus Autos aufgeklärt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstähle aus Autos aufgeklärt

Die Polizei hat eine Serie von Autoaufbrüchen in Aurich aufgeklärt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren im Bereich Walle aus mehreren Autos Wertgegenstände gestohlen worden. Aufgrund eines Hinweises einer aufmerksamen Zeugin konnten die mutmaßlichen Täter ermittelt werden.

Die Polizei nahm die drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren am Donnerstag vorläufig fest. Sie stehen im Verdacht, in Aurich mindestens sieben Autos angegangen zu haben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

