Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Verstöße gegen Allgemeinverfügung

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Verstöße gegen Allgemeinverfügung

Auf Norderney hat die Polizei am Donnerstag erneut mehrere Verstöße gegen die geltenden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie festgestellt. An der Liegehalle am Weststrand stellten die Beamten am Abend sechs Personen fest, die nicht im selben Haushalt leben, und dort offenbar gemeinsam alkoholische Getränke konsumierten. Die Ansammlung wurde aufgelöst. Darüber hinaus stellte die Polizei am Abend in einem Kleingarten mehrere Erwachsene und zwei Kinder fest, die gemeinsam grillten, obwohl sie nicht zu einer häuslichen Gemeinschaft gehören. Die Beamten lösten die Personenansammlung ebenfalls auf. Es wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell