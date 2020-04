Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kradfahrer leicht verletzt; Aurich - Unfallflucht; Aurich - Berauscht gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kradfahrer leicht verletzt

Ein Kradfahrer ist am Mittwoch gegen 7.30 Uhr bei einem Auffahrunfall in Aurich leicht verletzt worden. Der 17-Jährige war auf der Timmeler Straße unterwegs, als eine vorausfahrende Autofahrerin verkehrsbedingt abbremste. Der Kradfahrer fuhr auf und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstagmorgen in Aurich auf der Emder Straße gekommen. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr gegen 8.45 Uhr neben einem VW Golf in Fahrtrichtung Emden. Unmittelbar nach dem Einmündungsbereich Dreekamp zog der Lkw-Fahrer offenbar nach links und streifte den VW Golf an der Beifahrerseite. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Berauscht gefahren

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Mittwoch in Aurich einen 25 Jahre alten Autofahrer angehalten. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der BMW-Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

