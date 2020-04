POL-AUR: Eversmeer - Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Auf der Nenndorfer Straße in Eversmeer im Landkreis Wittmund hat sich am Mittwochabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 79 Jahre alter Mann fuhr gegen 18 Uhr mit seinem Auto auf der Nenndorfer Straße in Richtung Königsweg. Beim Einfahren auf den Königsweg übersah er offenbar einen von rechts aus Großheide kommenden Transporter-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die 78 Jahre alte Beifahrerin des Skoda verstarb am Unfallort. Der 79-jährige Skoda-Fahrer und der 28 Jahre alte Fahrer des Transporters wurden schwer verletzt. Es waren zwei Notärzte, Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr Westerholt war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Kreuzungsbereich in Eversmeer war für mehrere Stunden voll gesperrt.

