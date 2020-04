Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstähle aus Autos; Aurich - Unter Drogeneinfluss gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstähle aus Autos

In Aurich ist es am Wochenende zu mehreren Diebstählen aus Autos gekommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand entwendeten unbekannte Täter aus drei Autos, die unverschlossen in der Straße Große Schlinge abgestellt waren, diverse Wertgegenstände. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Samstagmorgen und Montagabend. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Drogeneinfluss gefahren

Die Polizei hat am Dienstag einen Rollerfahrer in Aurich angehalten. Der 22 Jahre alte Mann fuhr am Vormittag auf der Straße Am Tiergarten. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

