Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Alkoholisierte Radfahrerin 16.02.2020

Radolfzell (ots)

Stark alkoholisiert war eine 40-jährige Radfahrerin, die einer Streifenwagenbesatzung am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr aufgrund fehlender Beleuchtung am Fahrrad in der Zeppelinstraße aufgefallen war. Die Beamten veranlassten nach einem positiven Atemalkoholtest, der über 2,2 Promille ergab, die Entnahme einer ärztlichen Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt der 40-Jährigen.

