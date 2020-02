Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Nötigung im Straßenverkehr

Zeugenaufruf

15.02.2020

Stockach (ots)

Am Samstag gegen 21.15 Uhr wurde eine Autofahrerin, welche die B 31 Neu /A 98 von Überlingen in Richtung Autobahnkreuz Singen befuhr, offenbar von einem nachfolgenden Pkw BMW mittels Lichthupe und dichtem Auffahren, genötigt. Der Fahrzeuglenker des Pkw BMW mit Schweizer Zulassung soll zeitgleich auch andere Fahrzeuge in gefährdender Fahrweise genötigt haben. Zeugen und evtl. weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/99600, in Verbindung zu setzen.

