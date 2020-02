Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen

15.02.2020

Bräunlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstag, gegen 10.54 Uhr auf der K 5740 bei Unterbränd ereignete, wurden insgesamt 6 Personen verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Der Fahrer eines Pkw Ford S-Max befuhr die K5737 von Mistelbrunn in Richtung Unterbränd und übersah an der Einmündung zur K5740 einen Pkw Fiesta, welcher auf der bevorrechtigen K 5740 in Richtung Bräunlingen fuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 63-jährige Beifahrerin im Pkw Ford Fiesta schwer verletzt. Alle 5 Fahrzeuginsassen im Ford S-Max, darunter drei Kleinkinder, erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungsfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz um die Verletzten zu versorgen und in umliegende Kliniken zu transportieren.

