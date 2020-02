POL-KN: Meldungen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis

Polizeipräsidium Konstanz

Donaueschingen

Versuchter Automatendiebstahl, Täter auf frischer Tat ertappt

Zu einem versuchten Diebstahl eines Zigarettenautomaten kam es in der vergangenen Nacht um 01.40 Uhr in einer Gaststätte im Steinweg. Als die zwei unbekannten Männer von einer Mitarbeiterin in dem unverschlossenen Nebenraum bei der Tathandlung überrascht wurden, flüchteten sie unerkannt und unverrichteter Dinge. Vor der Lokalität konnte ein Transporter festgestellt werden, der möglicherweise zuvor im Stadtgebiet von Donaueschingen entwendet und zum Abtransport des Diebesguts bereitgestellt wurde. Beamte des Polizeireviers Donaueschingen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Hüfingen

Schwerer Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Eine schwer verletze Person und Sachschaden in unbekannter Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der vergangenen Nacht gegen 0.00 Uhr in der Hochstraße ereignete. Der allein im Fahrzeug befindliche 23-jährige Fahrer eines BMW war in Richtung Donaueschingen unterwegs, als er aufgrund Winterglätte in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit zwei Bäumen und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Der 23-Jährige wurde durch die Feuerwehr Donaueschingen aus dem Fahrzeug befreit und anschließend in ein Klinikum verbracht. Der BMW wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden.

