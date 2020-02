Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Liggersdorf

Nachtumzug

Etwa 4000 Besucher und Teilnehmer nahmen am Nachtumzug der Narrenzunft Kuhsattler am Freitagabend um 18.30 Uhr in Liggersdorf teil. Anschließend fand rund um das Festzelt und der Hohenfelshalle ein Narrentreiben statt. Die Polizei Stockach konstatierte einen insgesamt friedlichen Verlauf. Es kam vereinzelt zu Streitigkeiten, die jeweils vor Ort geschlichtet werden konnten. Darüber hinaus mussten zwei Personen aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums in Gewahrsam genommen werden.

