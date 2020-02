Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel) Aufgebrochener Schweizer Tresor in Singen aufgefunden 13.2.20

Singen (ots)

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Donnerstagnachmittag im Waldgebiet bei Singen einen aufgebrochenen Tresor gefunden und die Polizei verständigt. Die Polizei Singen stellte zusammen mit Technikern der Kriminalpolizei die Tresorteile sicher und nahmen auch eine Spurensicherung vor. Dabei fanden sie in den durchnässten Papierteilen Hinweise auf die Urner Kantonalbank in Erstfeld im Kanton Uri. Eine Anfrage bei der Kantonspolizei dort ergab, dass der Tresor tatsächlich einen Tag zuvor dort gestohlen worden war. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Schweizer Polizei fortgeführt.

