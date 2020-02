Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Kontrolle des Buslinienverkehrs in Stockach (12.02.2020)

Stockach / Baden (ots)

Kaum Beanstandungen ergab die Kontrolle von Linienbussen in der Dillstraße am Mittwochvormittag im Zeitraum von 07.15 bis 08.30 Uhr im Bereich der Haltestellen am Nellenburg-Gymnasium durch Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen mit Unterstützung durch das Polizeirevier Stockach.

Das Kontrollergebnis bestätigte mehrere an das Polizeirevier Stockach gerichtete Beschwerden über die Abwicklung des Linienverkehrs zu den weiterführenden Schulen nicht. Keiner der insgesamt zwölf kontrollierten Linienbusse der Firmen Behringer, Fecht und Stadtbus Klink war überfüllt. Die Linienbusse wurden in einem gepflegten und technisch guten Zustand angetroffen, die vorgeschriebenen Noteinrichtungen in den Linienbussen waren zugriffsbereit vorhanden. Da weder die Fahrzeuge noch die eingesetzten Mitarbeiter der genannten Linienbetreiber Anlass zur Feststellung gravierender Verstöße boten, vermochten die eingesetzten Polizeibeamten die einzelnen Kontrollen zügig abzuwickeln.

Festgestellte Verstöße waren zwei fehlende Betreiberschilder, ein nicht mitgeführter Fahrzeugschein und zwei fehlende Nachweise über Fahrer-Lenkzeiten.

Der mit der Kontrolle verbundene Blick der eingesetzten Polizeibeamten auf den durch Eltern durchgeführten Zubringerverkehr zu den dortigen Schulen ergab bei einem Elternteil nach einem belehrenden Gespräch eine mündliche Verwarnung ohne Verwarnungsgeld.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell