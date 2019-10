Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

-- Friedrichshafen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr ein MacBook aus einer Gaststätte in der Charlottenstraße. Im besagten Zeitraum waren ein Mitarbeiter sowie Kunden in der Gaststätte. Auffallend war eine Person, die sich kurz in dem Lokal aufhielt, aber nichts bestellte. Diese Person ist männlich, etwa 190 cm groß, schmal, trug eine schwarze Cap, eine dunkle Jacke und hatte einen vollständig tättowierten Hals. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen - Schnetzenhausen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Samstag, 00.00 Uhr, und Dienstag, 10.00 Uhr, einen Maishäcksler auf einem Feld beim Lehrenweg. Der Unbekannte steckte vermutlich mutwillig ein 1,80 Meter hohes Vierkantstahl in das Feld. Beim Ernten des Maises fuhr der Maishäcksler in das Vierkantstahl, welches sich in den Schneideblättern verhakte und so einen Schaden von etwa 1.500 Euro verursachte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Salem - Mimmenhausen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag gegen 14.00 Uhr ein Pflanzenbeet und einen Baum in der Straße "Kleiner Brühl". Der Unbekannte fuhr vermutlich in Richtung Kindergarten und kam an der Kreuzung "Alte Neufracher Straße" aus nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Beet sowie den Baum. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdsachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Salem, Tel. 07553/8269-0, zu wenden.

Markdorf

Sachbeschädigung und Ingewahrsamnahme

In polizeilichen Gewahrsam genommen wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 18-jähriger Mann. Der 18-Jährige hatte zuvor mit einem Ziegelstein die Glastür eines Wohnhauses in der Döllenstraße zerschlagen. Durch das laute Splittern der Scheibe wurden die Bewohner wach und alarmierten die Polizei. Diese konnte den Mann noch am Tatort antreffen. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit.

Markdorf

Brand

Schweißarbeiten mit Funkenflug sind die Ursache eines Brandes in einem Gebäude am Dienstag gegen 15.15 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße. Ein 54-jähriger Mann führte Schweißarbeiten an einem Fahrstuhl aus und hatte zum Schutz einer Fensterfront diese mit Bauflies abgedeckt. Beim Schweißen flogen vermutlich Funken auf das Bauflies und setzten dieses in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Vorsorglich war auch das Rote Kreuz mit sechs Personen angerückt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden.

Schnell

07531/995-1016

