POL-KN: (Engen im Hegau) Verkehrsunfall bei Eisglätte (14.02.2020)

Engen im Hegau (ots)

Nicht an die Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit bei eisglatter Fahrbahn war am heutigen Freitagmorgen gegen 05.00 Uhr auf der Bundesstraße 491 zwischen Engen und der Talmühle die Ursache eines Verkehrsunfalles.

Der 24-jährige Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter befuhr die Bundesstraße 491 aus Richtung Engen in Fahrtrichtung Emmingen ab Egg, geriet vor der Talmühle auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern, kam mit dem Sprinter nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Der Sprinter kam in dem neben der Bundesstraße verlaufenden Straßengraben auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. An dem Sprinter entstand ein Unfallschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der 24-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und konnte dort nach einer Untersuchung wieder entlassen werden. Das unfallbeteiligte Kraftfahrzeug war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

