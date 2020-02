Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Villingen-Schwenningen) Nackte Frau radelt an Polizei vorbei (14.02.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Verdutzt schauten zwei Beamte des Polizeireviers Villingen, als ihnen am heutigen Freitag gegen 09.30 Uhr in der Straße "Am Bickenberg" eine nackte Frau mit einem Fahrrad entgegen kam. Nur ein paar Meter weiter stürzte sie ohne Fremdeinwirkung und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leistete eine Polizeibeamtin bei der leicht verletzten Frau erste Hilfe und stellte zudem fest, dass sich die 33-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Noch während die Beamten auf die Sanitäter warteten kam ein Mann angerannt, der den Polizisten mitteilte, die verletzte Frau hätte kurz zuvor sein Fahrrad gestohlen und sei damit weggefahren. Wegen Diebstahls muss sich nun die 33-Jährige verantworten.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell