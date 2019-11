Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Einbrecher?

Werdohl (ots)

Einbrecher scheitern an Schließblech In der Nacht vom 23.11 zum 24.11.versuchten unbekannte Täter eine Tür einer Wohnung an der Osemundstraße aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch am Schließblech und ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Werdohl (Tel.: 9399-0)entgegen.

