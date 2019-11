Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Einbrüche angezeigt

Halver (ots)

Einbrecher unterwegs Am Hügel kamen die Einbrecher am gestrigen Dienstag in der Zeit von 18:10 Uhr - 19 Uhr. Sie hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und stiegen ein. Im Haus durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie stahlen Bargeld und hinterließen Sachschaden.

Am Schleienweg drangen unbekannte Einbrecher (Tatzeitraum:23.11/25.11.2019) durch Betätigen einer zuvor aus einem Pkw entwendeten Garagentorbedienung in die Kellerräume eines dortigen Hauses ein und entwendeten zahlreiche - verpackte - Weihnachtsgeschenke.

Am Mühlengrund scheiterten die Täter gestern Abend in der Zeit von 17:15 Uhr-18:30 Uhr) am Fenster einer dortigen Wohnung. Auch hier entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der südlichen Innenstadt nimmt die Polizei in Halver entgegen.

