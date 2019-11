Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen und angefahrenen Fußgänger

Iserlohn (ots)

Fußgänger gesucht! Am 25.11.19, gg 19:50 Uhr, wurde an der Einmündung Dortmunder Straße /BAB-Auffahrt in Richtung Hemer, ein Fußgänger von einem PKW erfasst. Der unfallbeteiligte PKW-Fahrer kümmerte sich anschließend sofort um den Fußgänger. Da dieser möglicherweise nur leicht oder gar nicht verletzt wurde, versetzte der PKW-Fahrer den PKW aus dem Einmündungsbereich. Währenddessen entfernte sich der Fußgänger von der Unfallstelle. Der Fußgänger und/oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (02371-91990 od. 91997106)

