POL-ME: Zusammenstoß beim Überholen - Kradfahrer schwer verletzt - Langenfeld - 2001084

Am Mittwoch (15. Januar 2020) ist es auf der Trompeter Str. in Langenfeld zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Vespa-Roller gekommen, wobei der Vespa-Fahrer schwer verletzt wurde. Nach dem Stand aktueller polizeilicher Erkenntnisse befuhr gegen 19:40 Uhr ein 61 Jahre alter Opel-Fahrer aus Langenfeld die Trompeter Straße in Richtung Reusrather Straße. Als der Langenfelder in Höhe einer Grundstückseinfahrt nach links in diese abbog, wurde er von einem 53 Jahren Leichlinger auf seinem Vespa-Roller überholt. Der Opel Fahrer, welcher nach eigenen Angaben das Abbiegen rechtzeitig durch Setzen des Blinkers und durch Reduzieren der Geschwindigkeit angekündigt hatte, konnte den Zusammenstoß mit dem Roller nicht verhindern. Nach dem Zusammenstoß prallte der Vespa Roller noch gegen einen geparkten Pkw. Der Roller Fahrer stürzte schwer verletzt zu Boden. Er wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der entstandene Gesamtsachschaden an allen drei Fahrzeugen wird mit mindestens 7.000,- Euro beziffert. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Roller wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt.

