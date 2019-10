Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Einbruch in Mehrfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 08.10.19, ist es in Kaltenkirchen zum Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Ortelsburger Straße gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Zwischen 09:30 Uhr und 15:30 Uhr hebelten sie die Balkontür der Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas fehlt, steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer zur benannten Zeit im Bereich der Ortelsburger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 bei den Ermittlern zu melden.

