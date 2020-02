Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bohlingen - Öhningen) Diebstahl eines Motorrollers (24.01.2020 - 27.01.2020)

Singen am Hohentwiel - Öhningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines nicht zugelassenen und verschlossen abgestellten Motorrollers der Marke Honda AF 01, der bereits am Nachmittag oder am Abend des Freitag, 24.01.2020, in einem Wohngebiet am westlichen Ortsrand von Bohlingen, in der Straße "Zum Stationenweg" entwendet und am Sonntag, dem 27.01.2020 an einem bei Öhningen verlaufenden Bach, oberhalb des Neubaugebietes in Richtung Schienen, aufgefunden wurde, wo der Motorroller "ausgeschlachtet" zurückgelassen wurde.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

