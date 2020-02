Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Fußgängerin von Straßenbahn touchiert - Schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Pempelfort - Fußgängerin von Straßenbahn touchiert - Schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Montag, 3. Februar 2020, 12.30 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar:

Eine 79-jährige Frau überquerte zur Unfallzeit die Münsterstraße aus Richtung Scharnhorststraße kommend in Richtung Jülicher Straße. Hierbei kam es zu einer Berührung mit einem Zug der Linie 701. Die Straßenbahn war aus Richtung Münsterstraße in Richtung Innenstadt bzw. Nordstraße unterwegs. Die Frau stürzte zu Boden und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Stand nicht. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort und sicherte Spuren. Der Kreuzungsbereich musste bis gegen 14.10 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell