Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall

Zeugenaufruf

15.02.2020

Königsheim (ots)

Der Fahrer eines Paketdienstes, welcher am Samstag, gegen 12.30 Uhr, mit einem Klein-LKW die K 5903 von Königsheim in Richtung Böttingen befuhr, musste eigenen Angaben zufolge einem entgegenkommenden Pkw BMW ausweichen und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Klein-LKW kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Während an dem Transporter Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand, blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen Pkw BMW mit Tuttlinger Zulassung handeln. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachteten oder Hinweise zu dem entgegenkommenden BMW geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424/93180, zu melden.

