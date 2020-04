POL-AUR: Wittmund - Kaum Verstöße gegen Allgemeinverfügungen am Osterwochenende; Friedeburg - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund - Kaum Verstöße gegen Allgemeinverfügungen am Osterwochenende

Im Landkreis Wittmund hat die Polizei am Osterwochenende nur wenig Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen festgestellt. "Aus polizeilicher Sicht können wir festhalten, dass sich über die Ostertage die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger an die geltenden Regelungen zur Eindämmung des Corona-Virus gehalten haben", sagt Lars Zengler, Leiter des Polizeikommissariats Wittmund. In dem Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Montagmorgen gingen bei den Beamten in Wittmund diverse Hinweise ein, die entsprechend überprüft wurden. Lediglich in vier Fällen war es erforderlich, dass ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden musste. Grundsätzlich zeigten sich alle Personen sehr einsichtig und spiegelten den Beamten eine große Akzeptanz für die Maßnahmen.

Friedeburg - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen ist es am Dienstag auf der B436 in Friedeburg, Horsten, gekommen. Auf der Straße Hohemey fuhren gegen 11.50 Uhr ein Opel Crossland, ein Audi und ein Opel Meriva hintereinander in Fahrtrichtung Friedeburg. In Höhe der Kirchstraße in Horsten bremste die 55 Jahre alte Fahrerin des Opel Crossland verkehrsbedingt ab. Der nachfolgende 46 Jahre alte Audi-Fahrer bremste daraufhin ebenfalls und kam zum Stehen. Der 93 Jahre alte Fahrer des Opel Meriva bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß auf den Opel Crossland geschoben. Der 93-jährige Opel-Fahrer wurde vermutlich schwer verletzt. Der 46-jährige Audi-Fahrer und die 55-jährige Opel-Fahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Bundesstraße war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

