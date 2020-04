Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Raubüberfälle aufgeklärt

Altkreis Norden (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich / Wittmund

Norden - Raubüberfälle aufgeklärt

Die Polizei hat am Montag in Norddeich einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnhaus im Wichter Weg in Norddeich gerufen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, stellten sie in dem Haus einen 30 Jahre alten Mann fest, der sich offenbar gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Er wurde festgenommen. Der 30-Jährige steht zudem im Verdacht, am Tag zuvor einen schweren Raubüberfall auf eine Tankstelle in Norden begangen zu haben.

Am Sonntag hatte eine männliche Person unter Vorhalt einer falschen Schusswaffe in einer Tankstelle an der Norddeicher Straße eine geringe Menge Bargeld erbeutet und war fußläufig geflüchtet. Eine Nahbereichsfahndung verlief zunächst ergebnislos, doch ein zusätzlich eingesetzter Fährtensuchhund der Polizeidirektion Oldenburg lieferte einen entscheidenden Hinweis auf den Tatverdächtigen. Der Polizeihund hatte die Beamten zwar nicht direkt zu dem Beschuldigten geführt, jedoch offenbar zu dem Wohnhaus der Mutter. Bei der Festnahme am Montag stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem 30-Jährigen um den Mann handelte, nach dem sie am Abend zuvor gefahndet hatten und dessen Spur der Polizeihund aufgenommen hatte.

Darüber hinaus steht der Mann im dringenden Verdacht, am 24.03.2020 in einem Supermarkt in Norden eine Kassiererin überfallen zu haben. Der Täter hatte an der Kasse vorgetäuscht, einen Artikel zu kaufen, die Kassiererin beiseite gestoßen und mit einem Griff in die Kasse Bargeld gestohlen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der amtsbekannte Beschuldigte wurde noch am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen und der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

