POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Ostermontag 13.04.2020

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Geplanter Drogenkonsum Großefehn - An der Grundschule in Großefehn sind in der Nacht von Sonntag auf Montag von den Polizeibeamten drei Jugendliche festgestellt worden. Diese wollten zunächst fußläufig flüchten, konnten jedoch gestellt werden. Bei den Jugendlichen wurde ein Joint aufgefunden. Die Jugendlichen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Fahrt unter Drogeneinfluss Aurich - Am Sonntag wurde ein 32-jähriger Fahrzeugführer von Polizeibeamten in der Hafenstraße in Aurich kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle entstand bei den eingesetzten Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Urin-Vortest hinsichtlich THC und Amphetamin verlief positiv. Daraufhin wird dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wird ebenfalls eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Streit eskaliert Norden - In einer Wohnung in der Kölner Straße ist es am Sonntagabend zu Streitigkeiten zwischen einem 25-jährigen Mann und seiner 21-jährigen Ex-Partnerin gekommen. Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten soll der Mann auch Gewalt gegen die Frau angewandt haben, weshalb sie leicht verletzt wurde. Gegen den Mann, der sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt hatte, wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Verkehrsgeschehen

Vor der Polizei geflüchtet Norden - Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Hannover sollte am Montag gegen 00:06 Uhr in Norden durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Norder Polizei kontrolliert werden. Er missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Beamten und entfernte sich mit dem Fahrzeug. Nach kurzer Verfolgung wurde der Mann im Bereich der Pasewalker Straße gestellt. Im Zuge der weiteren Überprüfung konnte der Grund für die Flucht schnell ermittelt werden: Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er vermutlich noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Verfahren wurden von den Polizeibeamten eingeleitet.

Sonstiges

Landkreis Wittmund

