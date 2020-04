POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Karfreitag, 10. April 2020:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Riepe - Unfallflucht ----- Am Donnerstagvormittag um 10.45 Uhr, begegneten sich zwei Lkw auf der Friesenstraße. Ein weißer Lkw kam dabei zu weit nach links und touchierte den entgegenkommenden Lkw am Spiegel, der dadurch beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorgang beobachteten und weitere Hinweise zu dem weißen Lkw geben können, setzen sich bitte unter der Tel.-Nr. 04941/606215 mit der Polizei in Aurich in Verbindung.

Georgsheil - Rotlicht missachtet ----- Zu einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 19.10 Uhr auf der Hauptkreuzung. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Auricher Straße in Richtung Emden. Er übersah offenbar das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und stieß dadurch mit einem Pkw zusammen, der von der Norder Straße nach links in die Auricher Straße einbog. Die 21-jährige Fahrerin des abbiegenden Wagen wurde dadurch leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zum Auricher Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Mit Glasflasche zugeschlagen ----- In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00:25 Uhr kam es in einer Wohnung im Schafweg in Norden zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei wurde dem 22-jährigen Opfer mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Der Täter ergriff nach der Tat die Flucht. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des Täters sowie der Tathintergründe wurden aufgenommen.

Pärchen geriet in Streit ----- Am frühen Freitagmorgen kam es in einer Wohnung in der Huntestraße in Norden zu einem Streit eines Pärchens. Dabei verletzte der 25-jährige Täter seine 29-jährige Freundin am Arm. Zudem randalierte der Mann in der Wohnung und verunreinigte das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, indem er dort Flüssigkeiten verteilte. Aufgrund der Verunreinigungen rutschte eine 51-jährige Frau in dem Treppenhaus aus und verletzte sich dadurch leicht am Arm. Durch die eingesetzte Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der junge Mann verließ die gemeinsame Wohnung.

Verkehrsgeschehen

Auto ohne Zulassung ----- Am frühen Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Norddeicher Straße in Norden eine 24-jährige Autofahrerin aus Upgant-Schott. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Autofahrer unter Drogeneinfluss ----- Am Donnerstagabend stoppte die Polizei auf der Bundesstraße in Osteel einen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Mann aus der Krummhörn unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unberechtigte Blaulichtnutzung ----- Am frühen Freitagmorgen meldete ein Zeuge der Polizei, dass in Norden ein Privatfahrzeug mit einem eingeschalteten Blaulicht unterwegs sei. Durch Polizeibeamte wurde kurz darauf ein 20-jähriger Mann aus Leezdorf mit seinem Fahrzeug kontrolliert. In dem PKW wurde ein betriebsbereites Blaulicht festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Blaulicht sichergestellt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Kartoffelkanone abgefeuert - In Wittmund gab es am frühen Donnerstagabend einen polizeilichen Einsatz, weil Anwohner Schüsse wahrgenommen hatten. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Polizeibeamten auf einer Terrasse drei Männer feststellen, die erheblich alkoholisiert waren. Bei ihnen wurde eine selbstgebaute, sogenannte 'Kartoffelkanone' vorgefunden und sichergestellt. Gegen den Besitzer der 'Kartoffelkanone' wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Da das Trinkgelage und das Verhalten der drei Männer, die nicht Angehörige eines Hausstands waren, nicht den zurzeit geltenden Kontaktbeschränkungen entsprach, wurden gegen die drei zudem Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Trotz gelockerter Vorschriften sind physische Kontakte auch in der Wohnung oder auf dem eigenen Grundstück auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.

Verkehrsgeschehen

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Pkw - In Esens wurde am späten Donnerstagabend ein 22-Jähriger von der Polizei kontrolliert, der mit einem nicht zugelassenen Pkw unterwegs war. An dem Pkw waren die entstempelten Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht. Im Verlauf der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Musikanlage sichergestellt - In Wittmund kam es Donnerstagabend zum wiederholten Mal in einer Wohnung zu einer Ruhestörung durch das Abspielen überlauter Musik. Gegen die uneinsichtige 36-jährige Verursacherin wurde eine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihre Musikanlage wurde zur Verhinderung weiter Lärmbelästigungen polizeilich sichergestellt.

