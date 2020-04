Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Riepe - Einbrüche; Ihlow - Einbruch in Grundschule

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Riepe - Einbrüche

In Riepe ist in der Nacht zu Donnerstag in einen Kiosk und in eine Apotheke eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Geschäften in der Friesenstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Zeugen die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Ihlow - Einbruch in Grundschule

In eine Grundschule in Ihlow ist vergangene Woche eingebrochen worden. Zwischen Mittwoch, 01.04.2020, 16.30 Uhr, und Freitag, 03.04.2020, 9 Uhr, stiegen unbekannte Täter in das Gebäude im Weener Weg ein und durchsuchten die Räume. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell