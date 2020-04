Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Auffahrunfall

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Hinte - Auffahrunfall

Auf der Auricher Straße in Hinte ist es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 72 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 8 Uhr in Fahrtrichtung Georgsheil unterwegs, als er auf Höhe des Heidenzuchtwegs verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine nachfolgende 29 Jahre alte Autofahrerin in einem Fiat Ducato bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Der 72 Jahre alte Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden, schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

