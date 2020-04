POL-AUR: Bensersiel - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

In Bensersiel sind am Freitag, 03.04.2020, gegen 01.30 Uhr, zwei Fahrzeuge gesehen worden, deren Insassen möglicherweise als Zeugen für den Brand in der Gaststätte "Captain's" in Betracht kommen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen grasgrünen PKW, der zumindest zeitweise an der Einmündung von der Hauptstraße zum "Aquantis" gestanden hat. Bei dem zweiten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen VW Golf, vermutlich Typ 4, handeln, der von der Hauptstraße auf das Hafengelände eingebogen sein soll. Die Polizei bittet die jeweiligen Fahrzeugführer, sich mit der Dienststelle in Wittmund in Verbindung zu setzen unter Telefon 04462 9110. Zeugen, die ähnliche Beobachtungen gemacht haben, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund zu melden.

