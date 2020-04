Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Schwerer Motorradunfall

Altkreis Norden (ots)

Krummhörn - Schwerer Motorradunfall

Zu einem schweren Motorradunfall ist es in der Nacht zu Montag in der Gemeinde Krummhörn gekommen. Ein 21 Jahre alter Kradfahrer war gegen 0.45 Uhr auf der Woltzetener Straße in Richtung Ortsmitte von Pewsum unterwegs. Er geriet aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und landete links in einem angrenzenden Graben. Der Motorradfahrer und sein 17-jähriger Sozius wurden schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuer gebracht.

