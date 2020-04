Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 04.04.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Südbrookmerland - Versuchter Einbruch in Apotheke, 202000388817 Durch einen bislang unbekannten Täter wurde an einer Apotheke an der Auricher Straße in Südbrookmerland am frühen Freitag Morgen eine Fensterscheibe eingeschlagen. Anschließend wurde das Fenster durch den unbekannten Täter geöffnet und die Apotheke mit einem Fuß betreten. Durch das Auslösen der Alarmanlage ließ der unbekannte Täter von der weiteren Tatbegehung ab und verließ unerkannt den Tatort. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden. Verkehrsgeschehen Sonstiges Aurich- Verstoß gegen die Allgemeinverfügung zum Thema "Corona" Am Freitagabend konnten durch Polizeibeamte neun Personen festgestellt werden, welche sich gemeinsam in einer Wohnung aufhielten und Poker spielten. Diese Personen im Alter zwischen 24 und 53 Jahren standen in keinem Angehörigenverhältnis und waren auch nicht in einem gemeinsamen Hausstand wohnhaft, so dass durch die Beamten ein Platzverweis ausgesprochen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde.

Südbrookmerland - Verstoß gegen die Allgemeinverfügung zum Thema "Corona" Am späten Freitag Nachmittag können durch Polizeibeamte am Großen Meer in Bedekaspel vier Personen im Alter von 26 und 46 Jahren gemeinsam auf einem Boot angetroffen werden, die weder in einem Angehörigenverhältnis zueinander stehen, noch in einem gemeinsamen Haushalt wohnhaft sind. Gegen alle vier Personen wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet und die Personenansammlung anschließend aufgelöst.

Altkreis Norden Kriminalitätsgeschehen Verkehrsgeschehen

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschen Ardorf - Schuppenbrand In Ardorf, Utarper Weg, ist es am Freitagabend aus bislang nicht geklärter Ursache zum Brand eines Schuppens gekommen, in welchem Brennholz gelagert wurde. Die eingesetzten Ortswehren aus Ardorf und Leerhafe konnten ein Übergreifen des Feuers auf nebenstehende Gebäude verhindern. Der Schuppen musste für die weiteren Löscharbeiten mit einem Bagger abgetragen werden und wurde folglich komplett zerstört. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen aktuell nicht vor.

Verkehrsgeschehen Westerholt - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogenbeeinflussung In Westerholt wurde am Freitagnachmittag ein 34-jähriger Pkw-Fahrer überprüft, der mit seinem Fahrzeug unterwegs war, obwohl ihm bereits vor geraumer Zeit die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der 34-Jährige stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass eine Blutprobe erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

