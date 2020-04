Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Wohnhaus; Südbrookmerland - Zusammenstoß beim Abbiegen; Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Kiebitzstraße in Aurich ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten unter anderem ein Fahrzeug, das vor dem Haus abgestellt war. Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen weißen Mitsubishi Outlander mit einem Firmenaufdruck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zusammenstoß beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall auf der Neuen Straße in Südbrookmerland ist es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr gekommen. Ein 51 Jahre alter Autofahrer kam aus Richtung Moordorf und wollte nach links in den Handelsring abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 28-jährigen Autofahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Audi A3 ist am Donnerstagmorgen in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Der mit drei Personen besetzte Wagen war um kurz nach 6 Uhr auf der Spekendorfer Straße unterwegs, als er ins Schleudern geriet. Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte weiter und kam auf der Straße zum Stehen. Alle drei Insassen im Alter von 35, 36 und 37 Jahren wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

