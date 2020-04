POL-AUR: Wittmund - Diebstähle auf Friedhof; Westerholt - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Diebstähle auf Friedhof

Auf einem Friedhof in Wittmund ist es in der vergangenen Woche zu Diebstählen gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Donnerstag, 26.03.2020, und in der Nacht zu Montag, 30.03.2020, auf dem Friedhof an der Auricher Straße von einigen Gräbern Figuren und Plastiken. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu den Taten liefern können, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Zu einer Unfallflucht ist es am Montagabend gegen 22 Uhr auf der Auricher Straße in Westerholt gekommen. Ein Transporter stieß an der Kreuzung zum Linienweg mit einem blauen Peugeot 307 zusammen. Die Peugeot-Fahrerin hatte von der Auricher Straße nach links in den Linienweg abbiegen wollen und dabei den entgegenkommenden Transporter übersehen, der ebenfalls in den Linienweg fuhr. Der Fahrer des Transporters flüchtete von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

